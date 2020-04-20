Aliağa’da gıda denetimi

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Helvacı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere ve üreticilere ziyaretler gerçekleştirerek gıda denetimlerinde bulundu.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Helvacı Mahallesi’nde faaliyette bulunan işletmelere ve üreticilere ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca İlçe Müdürü Levent Yönten’in müdürlük personelleri ile birlikte Helvacı pazar yeri, üretim noktaları ve satış alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, üreticiler ve işletme sahiplerine bilgilendirmeler de yapıldı.

Helvacı pazarında ise satış yapan ıspanak üreticilerine şeytan elması yabancı otunun mücadelesi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, yine pazar yerinde bulunan fidan satışı alanının yönetmeliklere göre denetimi yapıldı. Ayrıca, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) için pazar yerinde ve marketlerdeki ürünlerin fiyatları kontrol edildi.

