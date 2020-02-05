Aliağa’da hedef ’sıfır atık’

Atık oluşumunun engellenmesi, atıkların minimize edilmesi, geri kazanımının sağlanması ve bu doğrultuda kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan Aliağa Belediyesi, kent genelinde ‘sıfır atık’ hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, ‘sıfır atık’ hedefi kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla geri dönüştürülebilir atık türlerinin tanıtıldığı, sıfır atık kavramının faydalarına dikkat çeken bilgi broşürlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde, üniversite öğrencilerinin desteği ile yapılan çalışmada vatandaşlara, atıkların verdiği zararın en aza indirmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Türkiye’de yerleştirilmeye çalışılan sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda sıfır atık sistemi uygulamalarına yönelik altyapı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ozan Turan, sıfır atık ve çevre konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

