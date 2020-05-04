YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor

Aliağa’da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 04.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle iş yerini açamadığı için zor günler geçiren esnafa destek olmaya çalışan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, erzak yardımlarına devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Aliağa’da berberler, lokantacılar, kahveciler uzun süredir iş yerlerini açamıyor.

Aliağa’da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle iş yerini açamadığı için zor günler geçiren esnafa destek olmaya çalışan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, erzak yardımlarına devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Aliağa’da berberler, lokantacılar, kahveciler uzun süredir iş yerlerini açamıyor. Yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yüzünden mağdur olan esnafa, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimiyle Aliağa Belediyesi tarafından erzak yardımı yapılmıştı. Esnaf Odası bu defa kendi imkanlarıyla hazırladıkları erzak kolilerini zor günler geçiren esnaf üyelerine ulaştırıyor.

Esnaf ve sanatkarlar, ülke anatomisinin omurgası
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, esnafın toplumun ve ekonominin temel taşlarından olduğunu belirterek, 1,5 aydır iş yerlerini açamayan berber, kuaför, restoran, lokanta, kafeterya, kahvehane ve benzeri esnafın şu an en büyük beklentisinin kira desteği olduğunu söyledi. Başkan Serdar Berk, “Korona virüs salgını sebebiyle iş yerlerini kapatan esnaf arkadaşları telefonla arıyorum, bazen ziyaretlerine gidiyorum. Bazı esnaf arkadaşlarımızın dayanma güçleri azalıyor. Bir nebze kendi imkanlarımızla erzak yardımı yapıyoruz . Esnaf ile sanatkarlarımız bu ülkenin ve milletin omurgasıdır. Bu zor günde esnafımıza sahip çıkılmalı ve gereken yardım yapılmalı, destek olunmalıdır. “ dedi.
Birlik ve berberlik ile bu zor günleri en az hasarla atlatılacağı inancında olduğunu ifade eden Başkan Serdar Berk, "Hayırsever vatandaşlar bakkal esnaflarımıza borcu olan vatandaşların borçlarını kapattı. Allah razı olsun. Bakkal esnafımız vatandaşın halini bilir. Vatandaş da evinin anahtarını, bazen çocuğunu yine bakkalına emanet eder. Çünkü onun Ahilik kültüründen geldiğini bilir. Maalesef büyük marketlerin veresiye defteri yok ki bir hayırsever vatandaşın borcunu kapatsın. Onun için mahallenizdeki bakkalınıza ve esnaflarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.

Aliağa’da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi

İzmir Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:13
Yatsı
21:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Dereli Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de süpermarketten hırsızlık

İzmir'de süpermarketten hırsızlık

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.