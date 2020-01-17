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  4. Aliağa’da kısa dönem askerlerin yemin töreni heyecanı

Aliağa’da kısa dönem askerlerin yemin töreni heyecanı

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 82 er, törenle yemin etti.Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görev yapan 82 er, acemilik eğitimi tamamladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 82 er, törenle yemin etti.
Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görev yapan 82 er, acemilik eğitimi tamamladı. Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Düğün Salonunda asker ailelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen yemin töreninde ise duygusal anlar yaşandı. Yemin töreni sırasında, Türk bayrağına elini koyarak ant için evlatlarını izleyen asker aileleri töreni gururla izledi. Aileler gurur dolu anları cep telefonları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Kimi asker yakınlarının da gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.

"Türkiye Cumhuriyeti sizin omuzlarınızda daima yükselecek"
Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak, askerlere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"İçeceğiniz bu and; vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup; dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi; aynı zamanda, kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine; inançlı, kararlı bir savunucusu ve bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize bağlı kalıp, yurdumuzda emniyet ve asayişimizi sağlayacak ve her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, sizin omuzlarınızda daima yükselecek ve bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir" dedi.
Öte yandan, İzmir Jandarma Komutanlığına ilk katılan; spor dalı, atış dalında birinci olan askerlere ödülleri verildi. İzmir Jandarma Komutanlığına ilk katılan Jandarma Er Kurban Koçer’e ödülünü İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Adnan Şimşiroğlu, spor dalında birinci olan Jandarma er Emre Avşar’a ödülünü Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ve eğitim ve atış alanında birinci olan Jandarma er Ahmet Pakdemir’in ödülünü Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız verdi.
Törene ayrıca; Şakran cezaevi kurum müdürleri de aileleri katıldı.

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