Aliağa’da korona virüsü denetimi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, korona virüsüne karşı denetimler yapıldı, vatandaşlar bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Korona Virüs Denetimleri” konulu genelge kapsamında, Aliağa ilçesinde tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Cahit Ayan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu’nun da hazır bulunduğu denetimler; jandarma, zabıta, polis, sağlık müdürlüğü ve kentteki kurum ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen denetimler sırasında Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maskede dağıttı. Ayrıca denetimler sırasında ekipler, vatandaşlara rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik bilgiler verildi.



