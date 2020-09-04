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Aliağa’da korona virüsü denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 04.09.2020 18:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, korona virüsü nedeniyle denetimler yapıldı, vatandaşlar pandemiye karşı uyarıldı.İçişleri Bakanlığının korona virüsüne karşı 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Aliağa ilçesinde de denetimler gerçekleştirildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, korona virüsü nedeniyle denetimler yapıldı, vatandaşlar pandemiye karşı uyarıldı.
İçişleri Bakanlığının korona virüsüne karşı 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Aliağa ilçesinde de denetimler gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflara, Aliağa Kasalı Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneğine ziyaretler yaptı.
“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sık sık sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılar yapıldı, belirlenen tedbirlere uyulması istendi.
Esnaf ziyaretlerinde konuşan Kaymakam Ömer Karaman, Aliağa’da ikamet edenlerin korona virüsü salgınına karşı dikkatli olduğunu dile getirerek, korona virüsüne karşı daha hassas olunması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Karaman, "Aliağa’nın köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Korona virüse karşı gayet hassaslar. Maske takıyorlar, sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Aliağa merkezde de aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.
Ayrıca denetimlerde, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından; maske, bilgilendirme kitapçığı ve korona riskine karşı 14 kuralın yer aldığı afişler dağıldı.
Denetimlere ayrıca; Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiğitalp, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri katıldı.

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