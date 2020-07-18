Aliağa’da kurban kesim yerleri belirlendi

Aliağa İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramına kısa bir süre kala kent genelinde kurban kesimi yapılacak yerleri belirledi. Komisyon ayrıca, pandemi tedbirleri kapsamında kesim esnasında ve sonrasındaki usul ve esaslar hakkında tebliği yayınladı.

Aliağa İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban kesim ve satış yerleriyle ilgili açıklama yaptı. İl Pandemi Kurulu ile iş birliği kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, kurban satış ve kesim yerlerinde maske takma zorunluluğu, fiziki mesafe kurallarına uyulması ve satış ile kesim yerlerinin girişlerinde antiseptik bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Satış yerlerinde alıcıların uzun süre kalmamasının sağlanması, ateş ölçümü yapılması gibi tedbirlerin uygulanması konusunda azami hassasiyet gösterilmesine dikkat çekilirken, müşteri ve satıcılar arasında tokalaşma gibi el temasının olmaması istendi. Ayrıca, kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapılmasına müsaade edilmeyeceği, sosyal mesafe kurallarına göre en fazla üç kişinin 1,5 metre mesafe kuralına göre maske takarak kesim ve parçalama işlemi yapabileceği belirtildi.

Aliağa’da kurban satış yeri olarak ise Aliağa Haraççıbahçe mevkiindeki Aliağa Kabristanlığı karşısında bulunan alan belirlendi. Bu kapsamda Aliağa Belediyesi, satış yeri olarak belirlen alanda pandemi tedbirleri kapsamında tüm düzenlemeleri yaptı. Giriş ve çıkışlara el antiseptiği konulan alanda, gerekli tüm tedbirler alındı ve el temizliği için ayrıca yıkama yerleri hazırlandı. Aliağa Belediyesi zabıta birimlerinin de, pandemi kuralları çerçevesinde düzenli olarak kurban satış alanında denetimler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan, komisyonda alınan karara göre Aliağa’da vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi’nde, Aliağa Belediyesi Çarşamba Pazarı Pazar Yeri’nde, Viking Evleri Meydanı’nda, Siteler Araç Yıkama Yeri’nde kurbanlarını kesebilecek. Belirlenen kesim yerleri dışında cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmeyecek.

Kurbanlarını görevli kasaba kestirmek isteyen vatandaşların ise bayramın birinci günü büyükbaş hayvan için 350 TL, küçükbaş hayvan için 120 TL, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri içinse büyükbaş için 255 TL, küçükbaş için 70 TL ücret ödeyecek.

