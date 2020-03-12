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Aliağa’da okul ve camiler dezenfekte ediliyor

İZMİR HABERLERİ  | 12.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

Halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek virüslere karşı harekete geçen Aliağa Belediyesi, okul ve camilerde dezenfekte çalışması yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından hemen hemen her noktada dezenfekte çalışması yapılıyor.

Halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek virüslere karşı harekete geçen Aliağa Belediyesi, okul ve camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından hemen hemen her noktada dezenfekte çalışması yapılıyor. Aliağa Belediyesi ekipleri de kentte çalışmalara hız verdi. Ekipler, okulların bahçe ve girişinden başlayarak; sınıfları, koridorları, kapıları, merdivenleri, sıraları ve tuvaletleri özel solüsyonla dezenfekte etti. Dezenfekte işleminin ardından öğretmen ve öğrencilerin elle temas edebilecekleri bölgeler silinerek özenle hijyenik hale getirildi.
Belediye ekipleri, okullar ile eş zamanlı olarak camileri de dezenfekte ediyor. Camilerin iç ve avlu kısmını ilaçlayan ekipler, dezenfekte işlemlerine hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

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