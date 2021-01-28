Aliağa’da okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Eğitim kurumlarına desteğini sürdüren Aliağa Belediyesi, kent genelindeki okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, yüz yüze eğitim öncesi öğrencilerin daha kaliteli ve temiz bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla okullarda yenileme çalışması yapıyor. Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına Gazi Ortaokulu’ndan başlandı. Yenileme çalışmaları kapsamında yapılan boya, badana, tamir ve tadilat işlemleri tamamlandıktan sonra gelen talepler doğrultusunda çalışmalar kent genelindeki okullarda devam edecek. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesini avantaja çevirmek istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürü İbrahim Bozalan, “Eğitim kurumlarımızdan gelen talepler doğrultusunda okullarda boya, badana ve çeşitli tadilat işlemleri yapıyoruz. Çalışmalarımıza Gazi Ortaokulu’ndan başladık. Yaptığımız yenileme çalışmalarıyla okullarımızı yüz yüze eğitime hazır hale getireceğiz” dedi.

