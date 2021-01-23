Aliağa’da örnek cadde: Barış Manço Caddesi

Aliağa ilçesi Siteler Mahallesinde Aliağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sanatçı Barış Manço’nun adını taşıyan cadde, görselliğiyle kentte göz kamaştırıyor. Barış Manço Caddesi modern standartlarda yola yansıtılan trafik işaret ve uyarıları ile de dikkat çekiyor.

Aliağa’nın prestij caddelerinden biri olan 800 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki Barış Manço Caddesi modern görüntüsü ve ışıl ışıl silueti ile kentin görselliğine değer katıyor. Görselliğinin yanı sıra yaya ve araç trafiği açısında da dikkat çeken caddede kentte ilk defa trafik işaret ve levhaları yola yansıtıldı. Trafikte insanların ve araçların nasıl bir düzen içerisinde olması gerektiğini, nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyen trafik işaret ve uyarıları, uzman bir ekip tarafından yola çizildi. Çalışmalar kapsamında caddede araç sürücülerinin yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılmasını sağlayan, “Önce yaya” görselleri, şeritler ve geçiş çizgileri de uygun şekilde yola yansıtıldı.