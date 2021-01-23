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Aliağa’da örnek cadde: Barış Manço Caddesi

23.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Aliağa ilçesi Siteler Mahallesinde Aliağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sanatçı Barış Manço’nun adını taşıyan cadde, görselliğiyle kentte göz kamaştırıyor.

Aliağa ilçesi Siteler Mahallesinde Aliağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve sanatçı Barış Manço’nun adını taşıyan cadde, görselliğiyle kentte göz kamaştırıyor. Barış Manço Caddesi modern standartlarda yola yansıtılan trafik işaret ve uyarıları ile de dikkat çekiyor.
Aliağa’nın prestij caddelerinden biri olan 800 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki Barış Manço Caddesi modern görüntüsü ve ışıl ışıl silueti ile kentin görselliğine değer katıyor. Görselliğinin yanı sıra yaya ve araç trafiği açısında da dikkat çeken caddede kentte ilk defa trafik işaret ve levhaları yola yansıtıldı. Trafikte insanların ve araçların nasıl bir düzen içerisinde olması gerektiğini, nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyen trafik işaret ve uyarıları, uzman bir ekip tarafından yola çizildi. Çalışmalar kapsamında caddede araç sürücülerinin yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği ya da durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılmasını sağlayan, “Önce yaya” görselleri, şeritler ve geçiş çizgileri de uygun şekilde yola yansıtıldı.

Cadde sil baştan inşa edildi
Aliağa Belediyesi tarafından caddede yapılan çalışmalar kapsamında 4 bin 500 metrekare karo taşı döşendi. Kaldırım imalatları gerçekleştirilirken otopark alanlarının da belirlendiği Barış Manço Caddesi’nde dikilen bitkiler için de damla sulama sistemi kuruldu. Kaldırım imalatlarının ardından caddeye 5 bin ton sıcak asfalt serildi. Barış Manço Caddesi’nde kaldırım ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddeye 54 adet alüminyum gövdeli, mahallenin dokusuna uygun dekoratif, tasarruflu aydınlatma direği monte edildi. Modern tasarımlı aydınlatma direklerinin yerleştirildiği caddenin giriş ve çıkışına ayrıca caddeye ismini veren Anadolu rock ve pop müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun adının yer aldığı led ışıklı ahşap totemler yerleştirildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında 145 adet şemsiye ağacı ve caddenin iki yanına binlerce çalı grubu bitkisi dikilerek caddenin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

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