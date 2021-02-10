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Aliağa’da sivrisinek mücadelesi başladı

10.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Aliağa Belediyesi, kent genelinde koronavirüs bulaş riskinin ortadan kaldırılması için yoğun bir dezenfekte çalışması yürütürken, diğer taraftan da özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadelesi başlattı.Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kışlak mücadelesinde özellikle vektör adı verilen sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan tüm alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Aliağa Belediyesi, kent genelinde koronavirüs bulaş riskinin ortadan kaldırılması için yoğun bir dezenfekte çalışması yürütürken, diğer taraftan da özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadelesi başlattı.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi, kışlak mücadelesinde özellikle vektör adı verilen sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan tüm alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Kışlak mücadelesinde yapılan ilaç uygulamaları sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları olan rögar, foseptik, otluk ve sulak alanlarda yürütülüyor. Kent genelinde cadde ve sokaklarda bulunan rögarlarda kanal sisleme makineleri ile dumanlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Haşere popülasyonu en aza indiriliyor
Haşere ile mücadelenin Şubat ayı itibari ile yeniden başladığını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, çalışma programının hava koşularına göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Haşere ile mücadelede her mevsim farklı bir uygulama yapıldığını da ifade eden Çağlar, “Kışlak mücadele vektörle mücadelenin en önemli aşamalarından birisidir. Kışlak mücadelede amaç vektörün yaşadığı alanı tespit ederek bu alana, lavra döneminden pupa dönemine geçmeden önce ilaçlama yapılarak haşere popülasyonun en aza indirilmesidir. Ekiplerimiz şu anda kent genelindeki logarlarda sisleme çalışması yapıyor. En küçük su birikintisi bile ilaçlanıyor. Haşere ile mücadele kapsamında kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarca onaylanmış sertifikalı ilaçlardır” dedi.

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