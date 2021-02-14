YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

14.02.2021 20:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Aliağa ilçesinde Kaymakam Ömer Karaman öncülüğünde, sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere Aliağa Kaymakamı Karaman’ın yanı sıra Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla, 13 Şubat ve 14 Şubat 2021 günlerinde İlçe genelinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.Sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske, mesafe, hijyen yönünden 13 - 14 Şubat 2021 günleri yapılan denetimlerde; toplam 202 işletme denetlenerek 3 işletmeye çeşitli sebeplerden dolayı ihlal tutanağı tanzim edildi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Kaymakam Ömer Karaman öncülüğünde, sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere Aliağa Kaymakamı Karaman’ın yanı sıra Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla, 13 Şubat ve 14 Şubat 2021 günlerinde İlçe genelinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske, mesafe, hijyen yönünden 13 - 14 Şubat 2021 günleri yapılan denetimlerde; toplam 202 işletme denetlenerek 3 işletmeye çeşitli sebeplerden dolayı ihlal tutanağı tanzim edildi. Maske takmayan 14 şahsa 12 bin 600 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye toplam 45 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan uygulamalarda 42 şehir içi toplu taşıma aracı denetlenirken, 3 araca toplam 2 bin 992 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan ve maske takmayan 1 yolcuya da idari yaptırım tutanağı tanzim edildi
Yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın, belirlenen kurallara riayet etmelerinin öncelikle kendi sağlıkları ve toplum sağlığı yönünden önem arz ettiği ve denetlemelerin aralıksız devam edeceği bilgisi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

İzmir Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:31
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Rey Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Göztepe-Başakşehir maçının ardından

Göztepe-Başakşehir maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sel mağdurlarına desteği 13 milyon lirayı aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sel mağdurlarına desteği 13 milyon lirayı aştı

İyilik İçin Derneği’nden kısıtlamada çocuklara doğum günü sürprizi

İyilik İçin Derneği’nden kısıtlamada çocuklara doğum günü sürprizi

Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Altay, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.