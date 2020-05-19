YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

Aliağa’da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

İZMİR HABERLERİ  | 19.05.2020 20:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2.

İzmir’in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2. kez dezenfekte edildi.
Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve toplu taşıma amacıyla kullanılan minibüslerin dezenfektan işlemini gerçekleştirerek halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlanıyor. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitlap, Aliağa Belediyesi iş birliği ile belirli periyotlarda şehir içi çalışan ticari minibüsleri, ticari taksileri ve otobüsleri dezenfekte ettiklerini, dezenfekte çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Yiyitalp, "Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne virüse dair tedbirler alıyoruz. Halkımızın sağlığı açısından önemli olan dezenfektan işlemini Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Belediyesi’nin işbirliğiyle yaparak; el dezenfektanları, maskeler ve kolonyaları esnafımıza dağıtıyoruz. Dezenfekte edilen her aracımızın ön camlarına dezenfekte edildiğine dair etiket yapıştırılmış olup, araç dezenfekte kartı oluşturulmuştur. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilirler" dedi.
Aliağa Belediyesine dezenfektan desteği için teşekkür eden minibüs esnafı Yaşar Aydın, "Araçlarımız her 15 günde bir belediye tarafından ilaçlanıyor. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Halkın sağlığı için ilaçlamanın önemi çok büyük. Fazla yolcu almıyoruz, kurallara uyuyoruz, denetleniyoruz" ifadesini kullandı.
Minibüs şoförü Mustafa Kara ise araçlarını periyodik olarak ilaçladığını, yolcuların gayet güvenli biçimde yolculuk yapabileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

İzmir Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:50
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:26
Yatsı
22:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Gaye Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.