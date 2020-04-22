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Aliağa’da üreticilere bilgilendirme

İZMİR HABERLERİ  | 22.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, üreticilerin fark ödemesine yapacağı başvurularda meydana gelen tarih değişiklikleri hakkında bilgilendirme yaptı.Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden de kamuoyu ile paylaşılan bilgilendirme de şu bilgilere yer verildi: “Kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmamaları amacıyla 2019 yılı ürünü olan; yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020’ye; hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020’ye; İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Desteklemeleri son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2020’ye uzatıldı.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, üreticilerin fark ödemesine yapacağı başvurularda meydana gelen tarih değişiklikleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları üzerinden de kamuoyu ile paylaşılan bilgilendirme de şu bilgilere yer verildi: “Kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmamaları amacıyla 2019 yılı ürünü olan; yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020’ye; hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020’ye; İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Desteklemeleri son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2020’ye uzatıldı. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) yapılan başvurular 30 Haziran 2020’ye kadar devam etmekle birlikte, çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimize gelmeden ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden de yapabilecekler.”

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