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Aliağa’da yaka kameralı denetim dönemi başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 14.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kent genelinde vatandaşın huzur ve esenliği için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri, yaka kameralı denetim uygulamasını başlatıyor.Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kent içerisinde yaptıkları denetimleri teknolojik imkanlardan yararlanarak daha şeffaf hale getiriyor.

Kent genelinde vatandaşın huzur ve esenliği için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri, yaka kameralı denetim uygulamasını başlatıyor.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kent içerisinde yaptıkları denetimleri teknolojik imkanlardan yararlanarak daha şeffaf hale getiriyor. Yapılan denetimlere yeni bir yenilik getiren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaka kameraları sayesinde yapılan rutin denetimleri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alacak. Denetimlerde vatandaş ile zabıta arasındaki iletişim daha sağlıklı bir hale gelecek. Yaka kameralı denetim uygulamasıyla zabıta memurları ile vatandaşlar arasında yaşanan sorunların, iddiaların ve şikâyetlerin engellenmesi, etkin bir denetleme ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Ses, fotoğraf ve geniş açı HD görüntü kaydı yapabilme özelliğine sahip yaka kameraları ayrıca 240 dakika aralıksız çekim yapabiliyor.

“Kayıt altına alınan görüntüler gerektiğinde incelenebilecek”
Yaka kameraları sayesinde tüm işlemleri kayıt altına alacaklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Sahada, şehir merkezinde ve pazarlarda görev yapan ekiplerimiz bundan sonra yaka kameralarıyla göreve çıkıp, görev esnasında kameralarını sürekli açık tutacak. Kayıt altına alınan görüntüler gerektiğinde incelenebilecek. İncelenen kayıtlar üzerinden işlem yapmak mümkün olacak. Bu uygulama sayesinde hukuki anlamda yaşadığımız birtakım problemlerin de önüne geçeceğiz” dedi.

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