YURTHABER
  4. Aliağa’da yarıyıl tatili etkinlikleri coşkuyla sürüyor

Aliağa’da yarıyıl tatili etkinlikleri coşkuyla sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 21.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesinin çocuklara özel olarak hazırladığı yarıyıl etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ederken, minikler etkinlikler keyifli dakikalar geçiriyor.Sömestr tatilinin başlamasıyla tatile giren çocuklar, Aliağa Belediyesinin kendileri için hazırladığı kültürel ve sanatsal etkinliklerle eğlenceli saatler yaşıyor.

Aliağa Belediyesinin çocuklara özel olarak hazırladığı yarıyıl etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ederken, minikler etkinlikler keyifli dakikalar geçiriyor.
Sömestr tatilinin başlamasıyla tatile giren çocuklar, Aliağa Belediyesinin kendileri için hazırladığı kültürel ve sanatsal etkinliklerle eğlenceli saatler yaşıyor. Tiyatrodan kukla gösterilerine, animasyon çizgi sinemadan Hacivat-Karagöz’e kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinliği çocuklarla buluşturan Aliağa Belediyesi, çocukları hem eğlendiriyor hem de verimli bir tatil geçirmelerini sağlıyor.
Yarıyıl etkinlikleri kapsamında Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde gösterime sunulan "Keloğlan Harikalar Sirkinde" adlı müzikal oyuna yoğun ilgi gösteren Aliağalı çocuklar, Aliağa Gençlik Merkezinde sahnelenen illüzyon, Hacivat-Karagöz, animasyon, sahne senin ve kukla gösterilerine de akın etti. Aileleri ile birlikte kendileri için hazırlanan etkinliklerde keyifli saatler geçiren minikler, eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Çocuklar için hazırlanan yarıyıl etkinlikleri, 22 Ocak Çarşamba günüde gösterime sunulacak olan ‘Göbeklitepe Rafadan Tayfa’ isimli animasyon çizgi sinema ile devam edecek. Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonundaki macera türü film, 10.30-12.00-13.00-14.30-19.00 ve 20.30 seanslarıyla çocuklarla buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Bayraklı’da gıda bankası kuruluyorBayraklı’da gıda bankası kuruluyor
Seferihisar’daki Düzce Mahallesi’nin çevresini değiştirecek projelerSeferihisar’daki Düzce Mahallesi’nin çevresini değiştirecek projeler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:18
Öğle
13:27
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir-Kanada arasında sağlık köprüsü

İzmir-Kanada arasında sağlık köprüsü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.