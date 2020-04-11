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Aliağa’da yasağı ihlal eden 60 kişiye işlem

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 21:52 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aliağa’da kontrol yapan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasakları ihlal eden 60 kişiye 24 bin lira ceza kesti.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İzmir’in Aliağa ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı.

Aliağa’da yasağı ihlal eden 60 kişiye işlem

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aliağa’da kontrol yapan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasakları ihlal eden 60 kişiye 24 bin lira ceza kesti.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İzmir’in Aliağa ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, 08.00-18.00 saatleri arasında Aliağa İlçe Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yasakları ihlal eden vatandaşlara ceza yazdı. Ekipler, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı. Kavşaklarda nöbet tutup cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, yasakları ihlal eden 60 kişiye 24 bin lira ceza kesti.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünün vatandaşların ilaç ve hastane taleplerini karşıladığı, çeşitli nedenlerden dolayı dışarıya çıkmasına izin verilen kişilere yardımcı olduğu belirtildi. Ayrıca 155 haber merkezine gelen 633 çağrıya cevap verildiği ve Aliağa İlçe Seyahat Komisyonu tarafından 10 adet il dışı genelgeye uygun seyahat belgesi, 14 adet il ve ilçe merkezi sağlık ve hastane olmak üzere seyahat belgesi, 8 adet e-devlet seyahat belgesi olmak üzere toplam 32 adet seyahat belgesi düzenlendiği açıklandı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aliağalı vatandaşların devletin almış olduğu sokağa çıkma yasağına uygun hareket ettiklerini belirterek pazar günü de vatandaşların aynı bilinçle hareket edilmesini istedi.

Aliağa’da yasağı ihlal eden 60 kişiye işlem

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Aliaga
Feza Eczanesi
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İlayda Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
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