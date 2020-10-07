Aliağa’da yeni bekçiler göreve başladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilme gibi konularda görevlendirilen 15 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek olayların engellenmesi, asayiş ve huzurun temini amacıyla müdürlük kadrosunda görevli 10 çarşı ve mahalle bekçisine ilave olarak ataması yapılan 15 bekçisi göreve başladı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, “Bundan böyle Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde, motorize devriye yanında, çarşı ve mahalle bekçilerinden oluşturduğumuz yaya devriyeler ile vatandaşımız ile daha samimi ve yakın diyalog kurarak hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız, bünyemizde görev yapan toplam 25 çarşı ve mahalle bekçimiz ile ilçemiz merkezinde bulunan 7 mahallemizin tamamında yaya devriyelerimizi görebilecektir. Aliağa ilçesinin asayiş ve huzurunun temini için Emniyet Müdürlüğü kadromuzdaki tüm personelimiz ile 7/24 yanlarında olduğumuzu, her türlü ihbar ve şikayetler ile ilgili olarak taleplerin anında değerlendirmeye alındığını belirtiriz" dedi.

