Aliağa’daki öğrencilere tablet desteği

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan hayırsever Şimşek ailesi, korona virüsü salgını dolayısıyla uzaktan eğitimin yapan ihtiyaç sahibi 70 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Şimşekler ailesi, korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencileri unutmadı. Bu kapsamda aile, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulundu. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve Şimşek ailesi adına Adem Şimşek arasında ise protokol imzalandı. İmzaların atılmasının ardından Adem Şimşek, 70 tableti kaymakamlığa teslim etti.

Kaymakam Ömer Karaman, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve küresel bir salgın olan korona virüsü salgını dolayısıyla okullara ara verilmiş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Bu zorlu süreçte çocuklarımızın derslerinde geri kalmaması için hayırsever Şimşekler ailesi, kaymakamlığımıza tablet bağışında bulunmuştur. Tablet bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin geleceklerine ışık oldukları için bir kez daha Şimşekler ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Karaman da, daha sonra alınan tabletleri öğrencilere ulaştırmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz’e teslim etti.



