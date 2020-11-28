YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’daki pazar yerinde korona virüsü denetimi

Aliağa’daki pazar yerinde korona virüsü denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 28.11.2020 18:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında pazar yerinde denetimler yapıldı.İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Aliağa’da da vatandaşların salgın tedbirlerine uyup uymadığı yoğun şekilde denetleniyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında pazar yerinde denetimler yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Aliağa’da da vatandaşların salgın tedbirlerine uyup uymadığı yoğun şekilde denetleniyor. Bu kapsamda, Aliağa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Önder Dilik, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Yönten, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar’ın yanı sıra emniyet ve beraberindeki ekipler, Aliağa Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde denetimler yaptı. Denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Ayrıca alınan karar doğrultusunda pazar yerinde; sebze, meyve, bakliyat gibi gıda maddeleri dışında giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ürünlerin satışına izin verilmedi. Zabıta ekipleri de, pazar alanında sık sık anonslar yaparak kuralları hatırlattı.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Pazar yerinin girişinde önlemlerimizi aldık. Pazar esnafının sabahın ilk saatlerinden itibaren pazar yerine HES kodu sorgulaması yaparak içeriye aldık. Vatandaşlarımız, görevli personelimiz tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra alana giriş yapıyor. Vatandaşlarımız maske konusunda çok dikkatliler, kendilerine teşekkür ediyorum. Hatırlatmalarımız sık sık devam ediyor. Vatandaşlarımızdan kurallara uyarak alışverişlerini hızlı bir şekilde yapmaları ricasında bulunduk” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

İzmir Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.