Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aliağa’daki pazar yerleri çarşamba ve perşembe günü kurulacak.

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi tarafından semt pazarlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi 05.00’de bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aliağa’daki pazar yerleri Çarşamba ve Perşembe günü kurulacak. Buna göre; Yeni Mahalle Çarşamba Pazarı aynı gününde 30 Aralık Çarşamba günü, Atatürk Mahallesi Kapalı Pazarı, Helvacı Mahallesi Kapalı Pazarı, Yeni Şakran Mahallesi Pazarı ise 31 Aralık Perşembe günü kurulacak.

Aliağa Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çarşamba ve Perşembe günü kurulacak pazaryerlerinde Aliağa Belediyesi Zabıta ve Sağlık ekiplerince sıkı denetim ve tedbirler uygulanacak olup; vatandaşların pazaryerinde koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları sağlanacak." denildi.

