Aliağa’daki vatandaşlardan depremzedeler için büyük dayanışma

İzmir ve çevresini etkileyen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aliağa’daki vatandaşlar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde depremden ağır şekilde etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Depremin hemen ardından alarm durumuna geçen Aliağa Belediyesi ekipleri, büyük yıkım ve can kayıplarının meydana geldiği Bayraklı ve Bornova ilçelerinde, depremden büyük ölçüde etkilenen vatandaşların yanında oldu. Aliağa Belediyesi, enkaz alanında birçok ihtiyacı karşılamak üzere lojistik destek sağladı. Aliağa Belediyesi bünyesindeki “Milletin Ekibi” ise depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olurken, belediyenin ikram aracıda Bayraklı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerindeki Paten Park’ta kurulan çadır kentte 7 gün 24 saat depremzedelere hizmet veriyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını AFAD ve Türk Kızılay’ı koordinesinde karşılayan Aliağa Belediyesi, çadır kentte; çorba, çay, yemek gibi çeşitli ikramlarda bulunmanın yanı sıra ücretsiz meyve dağıtımı da gerçekleştiriyor. Alanın temizliği Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanırken, ekipler korona virüsüne karşıda çadırları dezenfekte ediyor. Ayrıca Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından kurulan çamaşır ve kurutma makinalarıyla da, vatandaşların kıyafetleri sağlıklı bir şekilde yıkanıyor.

Öte yandan, depremzedelere yardım etmek isteyen Aliağa’dan vatandaşların mahalle muhtarlıkları ve Aliağa Gençlik Merkezine teslim ettikleri; kuru bakliyat, maske, hijyen kiti, dezenfektan ve battaniye gibi bir çok yardım malzemesi de tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.

Depremde mağdur olan vatandaşlara gönderilen yardımların arasından çıkan bir not ise okuyanları duygulandırdı. Aliağa Petrokimya İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisinin gönderdiği, içinde; kırtasiye malzemeleri, okul çantası ve çeşitli gıda ihtiyaçlarının bulunduğu beslenme çantasından bir not çıktı. Üzerine Türk bayrağı çizilen notta şu ifadeler yer aldı:

"Tüm İzmir’imize geçmiş olsun. Her zaman yanınızdayız. Hep birlikte bugünleri atlatacağız. Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun."