Aliağa’daki Yeni Mahalle’nin cadde ve sokakları kışa hazırlanıyor

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Mahalle’de, belediye ekipleri tarafından ikinci etap çalışmaları devam ederken, bu kapsamda Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarında bulunan yaya, taşıt ve bisiklet yolları ile otopark alanlarının yapımı gerçekleştiriliyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatıyla, "Trafik Sirkülasyon ve Ulaşım Düzenleme Projesi" kapsamında Yeni Mahalle’nin çehresi değişiyor. Kentin en büyük nüfus oranına sahip mahallesinde Aliağa Belediyesi, gelecek yıllarda öngörülen nüfus artışını da dikkate alarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede; yaya, taşıt ve bisiklet yolları ile otopark alanlarının yapımını gerçekleştiriyor.

Bölgede çalışmalarına Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarında devam eden ekipler, imar planlarına uygun şekilde yeni yollar açtı, bu kapsamda 9 bin 500 metrekare karo, 7 bin metre bordür döşemesi yaptı. Yine 2 bin 600 metrekare alana 600 ton pmt serilip sıkıştırılırken, bölgede 429 ton sıcak asfalt atıldı. Öte yandan Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarının, dekoratif ledli aydınlatma direklerinin montajlanması ve ağaç dikimiyle birlikte modern bir görünüme kavuşacağı belirtildi.