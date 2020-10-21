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Aliağa’daki Yeni Mahalle’nin cadde ve sokakları kışa hazırlanıyor

İZMİR HABERLERİ  | 21.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Mahalle’de, belediye ekipleri tarafından ikinci etap çalışmaları devam ederken, bu kapsamda Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarında bulunan yaya, taşıt ve bisiklet yolları ile otopark alanlarının yapımı gerçekleştiriliyor.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatıyla, "Trafik Sirkülasyon ve Ulaşım Düzenleme Projesi" kapsamında Yeni Mahalle’nin çehresi değişiyor.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Mahalle’de, belediye ekipleri tarafından ikinci etap çalışmaları devam ederken, bu kapsamda Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarında bulunan yaya, taşıt ve bisiklet yolları ile otopark alanlarının yapımı gerçekleştiriliyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatıyla, "Trafik Sirkülasyon ve Ulaşım Düzenleme Projesi" kapsamında Yeni Mahalle’nin çehresi değişiyor. Kentin en büyük nüfus oranına sahip mahallesinde Aliağa Belediyesi, gelecek yıllarda öngörülen nüfus artışını da dikkate alarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede; yaya, taşıt ve bisiklet yolları ile otopark alanlarının yapımını gerçekleştiriyor.
Bölgede çalışmalarına Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarında devam eden ekipler, imar planlarına uygun şekilde yeni yollar açtı, bu kapsamda 9 bin 500 metrekare karo, 7 bin metre bordür döşemesi yaptı. Yine 2 bin 600 metrekare alana 600 ton pmt serilip sıkıştırılırken, bölgede 429 ton sıcak asfalt atıldı. Öte yandan Halide Edip Adıvar Caddesi ve civarının, dekoratif ledli aydınlatma direklerinin montajlanması ve ağaç dikimiyle birlikte modern bir görünüme kavuşacağı belirtildi.

"Kış gelmeden bitirmeyi planlıyoruz"
Bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Devrim Rıfat Kaya, "Yeni Mahalle, Aliağa’mızın gelişmekte olan en büyük mahallesi. Burada altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İmar planına uygun olarak yolları açıyoruz. Ardından kaldırımların, bisiklet ve taşıt yollarının yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu bölgeyi üç etaba ayırmıştık; şuanda ikinci etapta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızda yüzde 70 seviyesine geldik. Yaz aylarından bu yana süren çalışmalarımızı kış gelmeden bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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