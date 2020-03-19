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Aliağalı kadın çiftçilerden ilk hasat

İZMİR HABERLERİ  | 19.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki Aliağalı kadın çiftçiler, kış aylarının başında ekimini yaptığı organik kışlık sebzelerin ilk hasadını gerçekleştirdi."Kadın Emeği Değerlendirme" projesi kapsamında, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde kurulan kooperatif, belediyenin kendilerine Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği 27 bin metrekarelik arazide hasat çalışması yaptı.

Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki Aliağalı kadın çiftçiler, kış aylarının başında ekimini yaptığı organik kışlık sebzelerin ilk hasadını gerçekleştirdi.
"Kadın Emeği Değerlendirme" projesi kapsamında, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde kurulan kooperatif, belediyenin kendilerine Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği 27 bin metrekarelik arazide hasat çalışması yaptı. Ekilen brokoli ve marullar özenle toplanarak kasalara dolduruldu.
İlk ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Kadın Emeği Değerlendirme projesi kapsamında Aliağalı kadın çiftçiler ile başlatılan organik tarım faaliyetleri ilk ürünlerini verdi. Ürünler ilaçlama yapılmadan tamamen doğal yollarla yetiştirildi. Proje, kadınların sosyal hayata katılımını ve istihdamını desteklerken bir yandan da Aliağa halkına sağlıklı ve organik ürünler sunacak" dedi.
Ekim yapılan arazinin damla sulama yöntemiyle sulandığını belirten Çağlar, sebze ekiminin yanı sıra araziye çeşitli meyve ağaçları diktiklerini de söyledi.

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