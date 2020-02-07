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Aliağalı üretici kadınlardan ‘Hoş geldin bebek’ seti

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde kurulan ve organik tarımdan el emeği ürünlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bu kez de yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek seti’ hazırlıyor.Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadın istihdamına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Aliağa Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde kurulan ve organik tarımdan el emeği ürünlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bu kez de yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek seti’ hazırlıyor.
Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadın istihdamına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Kooperatifin dikiş atölyesinde çalışan kadınlar, yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek seti’ hazırlayarak kendi bütçelerine katkı sağlıyor. ‘Hoş geldin bebek’ projesinde Aliağa Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, İzmir’de Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı’nın düzenlediği toplantı sonrasında kafalarında böyle bir proje fikrinin uyandığını söyledi.
Aliağa Belediyesi ile yaptıkları görüşmeler neticesinde projeyi başlatma kararı aldıklarını da sözlerine ekleyen Argunhan, “Şuan da dikiş bölümü atölyesinde çalışan dört bayan arkadaşımız çantaların hazırlanmasında görev alıyor. ‘Hoş geldin bebek seti’mizin içerisinde battaniye, havlu ve alt açma minderi bulunuyor. Projemize destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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