Aliağalılar "Evde kal" çağrısına uydu

Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Aliağa Belediyesi tarafından yapılan “Evde kal” çağrısına uyan Aliağalılar sokağa çıkmadı.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle balıkçılık, sahil, park ve spor alanlarının kullanımı yasaklanırken, aralarındaki sosyal mesafeyi koruyarak bireysel izolasyonlarını sağlayan Aliağalıların gerekmedikçe dışarı çıkmadıkları dikkat çekti. Kent merkezinde yoğunluğun yaşandığı cadde, sokak ve parklar Aliağalı vatandaşların duyarlı davranışları sonucunda boş kaldı.

Uyarı anonsu yapılıyor

Korona virüs salgın tedbirleri gereğince, Aliağa’nın belirli noktalarından görev yapan polis, zabıta, jandarma ve sağlık ekipleri kontroller gerçekleştiriyor. Ayrıca Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmamaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ise sokağa çıkma yasağına uymaları gerektiği yönünde anonslar yapılıyor. Yasa gereği sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları bulunan risk grubundaki yüzlerce vatandaşa ulaşan Milletin Ekibi, ALO 153 hattı ve 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattına gelen talepleri doğrultusunda vatandaşların market, manav, eczane gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeye devam ediyor.

