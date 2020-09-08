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Aliağalıların gıda ihtiyaçları kapılarında

İZMİR HABERLERİ  | 08.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde ise vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşılayabilmesi için Aliağa Belediyesinin nisan ayında sosyal destek projesi kapsamında hayata geçirdiği aliagasemtpazari.com, 7 gün 24 saat kentte ikamet eden vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarındaki yaşanan artış nedeniyle uzmanlar virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizliğe daha fazla dikkat edilmesi konusunda uyarırken, zorda kalmadıkça dışarıya çıkmamayı ve kalabalık ortamlara girmemeyi öneriyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde ise vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşılayabilmesi için Aliağa Belediyesinin nisan ayında sosyal destek projesi kapsamında hayata geçirdiği aliagasemtpazari.com, 7 gün 24 saat kentte ikamet eden vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarındaki yaşanan artış nedeniyle uzmanlar virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizliğe daha fazla dikkat edilmesi konusunda uyarırken, zorda kalmadıkça dışarıya çıkmamayı ve kalabalık ortamlara girmemeyi öneriyor. İzmir’in Aliağa ilçesinde ise vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan karşılayabilmesi için Aliağa Belediyesinin nisan ayında sosyal destek projesi kapsamında hayata geçirdiği aliagasemtpazari.com, 7 gün 24 saat kentte ikamet eden vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüs sebebiyle evlerinden gerekli olmadıkça çıkmak istemeyen vatandaşlar, mutfak ihtiyaçlarını aliagasemtpazari.com üzerinden tedarik edebiliyor. Vatandaşların, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan aliagasemtpazari.com’a verilen siparişler hijyenik standartlarda paketlenip, evlere servis ediliyor. Her geçen gün ürün yelpazesini giderek genişleten Aliağa’nın online pazarından sebze, meyve, bakliyat, baharat, temel gıda, kuruyemiş ve yöresel ürün siparişi verilebiliyor. Gün içinde saat 17.30’a kadar verilen siparişler aynı gün içinde teslim edilirken 17.30 sonrası verilen siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

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İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
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Sabah
06:40
Öğle
13:14
İkindi
16:49
Akşam
19:38
Yatsı
20:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
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