Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi hediyesi! Bir transfer daha: Dünya yıldızı geliyor

Transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken Galatasaray'da hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu transferlerinin ardından gözünü bir başka yıldız futbolcuya çevirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga oldu.

CAMAVINGA HAMLESİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Camavinga'yı kiralık olarak kadroya katma fikri bulunsa da bu formülün gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor.

Galatasaray'ın Fransız yıldız için 35 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtilirken, Real Madrid cephesinin ise oyuncu için yaklaşık 50 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

REAL MADRID AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in orta saha bölgesine takviye yapmayı planlaması, Camavinga'nın geleceğini de belirsiz hale getirdi. İspanyol devi, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Camavinga'nın Real Madrid'de kalmak istemesine rağmen kulübün ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Malaga karşılaşmasında Fransız oyuncuya ilk 11'de görev vermesine karşın sezon planlamasında Camavinga'ya önemli bir rol düşünmediği öne sürüldü.

ÖZBEK'İN ÖZEL İSTEĞİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerin başında Camavinga'nın geldiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun yüksek maliyeti ve Avrupa'daki diğer talipleri nedeniyle yaklaşık iki aydır transfer için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'de transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek. Galatasaray'ın bu tarihe kadar Camavinga için temaslarını sürdürmesi ve Real Madrid cephesindeki gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.

REAL MADRID'DE 226 MAÇA ÇIKTI

2002 doğumlu Eduardo Camavinga, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 226 karşılaşmada görev yaptı. Fransız orta saha bu mücadelelerde toplam 12 bin 494 dakika sahada kalırken 6 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Camavinga'nın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro olarak gösteriliyor.