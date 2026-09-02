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Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Taşacak Bu Deniz'de Fadime rolünü canlandıran Zeynep Atılgan bu kez ekran performansıyla değil, eğitim hayatıyla bağlantılı anlamlı bir ödülle gündeme geldi. Üniversitede İngilizce Fizik Bölümü’nde eğitim gören Atılgan, Türk Fizik Derneği tarafından “2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü
Öznur Yaslı İkier

Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan, bu kez ekran performansıyla değil, eğitim hayatıyla dikkat çekti.

Üniversitede İngilizce Fizik Bölümü’nde eğitim gören Atılgan, Türk Fizik Derneği tarafından “2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Oyunculuk kariyerini fizik eğitimiyle birlikte sürdüren Zeynep Atılgan’a verilen ödül, bilim ve sanatı buluşturması açısından da gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz in Fadime si Zeynep Atılgan a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü 1

Zeynep Atılgan'ın fizik onur ödülü alması sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; 'Onur ödülü derken merak ettim neye göre vermişler bu ödülü?' 'Bu kişinin fizik adına yaptığı bir çalışma var mı yok okulu bile bitirmemiş', 'Allah aşkına fizik adına ne yapmış da ödül almış' gibi eleştirel yorumlar yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da; 'başarıların daim olsun', 'Okuduğu okul jest yapıp ödül vermiş bunda ne var?' gibi destekleyici yorumlarda bulundular.

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Taşacak Bu Deniz Zeynep Atılgan
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