YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com

Aliağalıların vazgeçilmezi aliagasemtpazari.com

İZMİR HABERLERİ  | 15.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Aliağa’da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 5 ay önce hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com’a yaklaşık 35 bin sipariş ulaştı.

Aliağa’da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 5 ay önce hizmet vermeye başlayan aliagasemtpazari.com’a yaklaşık 35 bin sipariş ulaştı. Pandemi tedbirlerinin hafiflediği günümüzde de kurulduğu günkü hizmet ve hijyen standartlarını uygulamaya devam eden online pazar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Covid-19 tedbirlerinin sürdüğü ve virüs yayılımına karşı sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı günümüzde Aliağa’da yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun gayretleriyle hayata geçen sosyal destek projesi aliagasemtpazari.com, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçen nisan ayı içerinde hizmete açılan online siteden bugüne kadar binlerce sebze, meyve, bakliyat ve yöresel ürün siparişi verildi. 5 ay gibi kısa bir sürede Aliağa’da yaşayanların vazgeçilmezi haline gelen aliagasemtpazari.com’a yaklaşık 35 bin vatandaş tarafından sipariş verildi. Aliağa’nın online pazarı 7 gün 24 saat kentte ikamet eden vatandaşların hizmetine devam etmenin yanı sıra ilk günkü titizlikle aliagasemtpazari.com üzerinden verilen siparişler, belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde özenle hazırlanarak teslim ediliyor. Gün içerisinde saat 17.30’a kadar verilen siparişler aynı gün içinde adreslere teslim edilirken, bu zaman dışında verilen siparişler ise en yakın zaman dilimi içerisinde ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda kredi kartı ile ya da nakit olarak yapabiliyor.

İlk günkü titizlikle
Salgın nedeniyle yaşanan kritik süreçlerde sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların en büyük destekçisi olan aliagasemtpazari.com, tedbirlerin hafiflediği günümüzde de kurulduğu günkü hizmet ve hijyen standartlarından taviz vermiyor. Zengin ürün yelpazesine her geçen gün yenilerini de ekleyen Aliağa’nın online pazarı; sebze, meyve, bakliyat, baharat ve yöresel ürünleri vatandaşların kapısına kadar taze ve Covid-19 tedbirlerine uygun olarak servis ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:19
Öğle
13:21
İkindi
17:07
Akşam
20:13
Yatsı
21:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İzmir’den Silikon Vadisine

İzmir’den Silikon Vadisine

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.