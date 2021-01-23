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Aliağa’nın parklarına sağlıklı dokunuşlar

23.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Aliağa Belediyesi kentteki parkların ve oyun gruplarının daha modern hale gelmesi ve çocukların daha iyi ve sağlıklı ortamlarda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aliağa Belediyesi kentteki parkların ve oyun gruplarının daha modern hale gelmesi ve çocukların daha iyi ve sağlıklı ortamlarda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, kentin dört bir yanındaki parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program kapsamında mahallelerdeki parkların bakım ve onarımını yapıyor. Çalışmalar kapsamında parklarda bulunan oyun grupları, park mobilyaları, basketbol ve voleybol sahaları, açık hava spor aletleri ve oturma grupları elden geçiriliyor. Oyun grupları, duvarlar ve park mobilyaları üzerlerine yazılan hoş olmayan yazılar boya ile kapatılıyor. Ekipler, Hilal Masa’nın ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Telegram ve BiP hattına vatandaşlar tarafından iletilen talepler doğrultusunda da parklarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Aliağa’nın daha iyi bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere dinlenme, gezinti, park ve çocuk oyun alanları ile yeşillendirilmiş alanların sayısını artırmak için de çaba sarf ediyor.

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