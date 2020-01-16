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  4. Aliağaspor FK, Bolvadin Belediyespor’u konuk edecek

Aliağaspor FK, Bolvadin Belediyespor’u konuk edecek

İZMİR HABERLERİ  | 16.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig’in ikinci devresinin açılış maçında Bolvadin Belediyespor’u konuk edecek.

Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Lig’in ikinci devresinin açılış maçında Bolvadin Belediyespor’u konuk edecek. Aliaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, "Ne olursa olsun ligi bırakma gibi bir niyetimiz yok" dedi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grupta devreyi 24 puanla liderin 11 puan gerisinde kapatan Aliağaspor FK, ikinci devrenin açılış maçında Afyon temsilcisi Bolvadin Belediye Spor’u ağırlayacak. 19 Ocak 2020 Pazar günü Aliağa Şehir Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
Devre arasında kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Aliağaspor FK, yenilenen stadında ilk karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı siyahlıların, mutlak galibiyete kilitlendiği öğrenildi.
Öte yandan, hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Bahadır yönetiminde Aliağa Şehir Stadında gerçekleştiren sarı siyahlılar, günü yaptığı tek idmanla tamamladı. Açma germe ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Yaklaşık iki saat süren antrenmana tüm futbolcular eksiksiz katıldı.

“Ne olursa olsun ligi bırakma gibi bir niyetimiz yok”
Ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım izleteceklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Mustafa Bahadır, "Devre arası kampının ilk etabını Aliağa’da ikinci etabını ise Antalya’da yaptık. Antalya kampındaki amacımız hazırlık maçlarıyla takımımızı daha hazır hale getirmekti. Yaptığımız kampta takım içerisindeki eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizi tamamlayarak aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Bizim bir hedefimiz var; ne olursa olsun ligi bırakma gibi bir niyetimiz yok. İyi çalışıp, iyi bir ekip olup mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

Taraftar desteği çağrısı
Aliağa taraftarına da çağrıda bulunan Bahadır, şöyle devam etti:
"Pazar günü oynayacağımız Bolvadin Belediye Spor karşılaşmasında taraftarımızın yenilenen stadımızı doldurmasını ve ihtiyaç duyduğumuz desteği bize vermesini istiyoruz. Bir takım taraftarı ile var olur. Taraftarımızın desteği ile oyuncularımız isteği de artacaktır."

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