Aliağaspor FK devreye üç puanla başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 14. haftasında sahasından Afyon temsilcisi Bolvadin Belediye Spor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 26 ve 56. dakikalarda yeni transfer Birol Öztürk’ün attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada Hakan Toker kaydetti. İkinci devrenin ilk maçına yenilenen stadında çıkan Aliağaspor FK, aldığı galibiyetle puanını 27’ye çıkartarak dördüncü sırada kaldı.

Aliağa Şehir Stadında oynanan karşılaşmayı Cihan Yurdagül, Ertuğrul Duran, Ceylan Kavsara ve Şeyda Haşlak dörtlüsü yönetti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da karşılaşmayı taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Taraftarının güçlü desteğini arkasına alarak maça başlayan ev sahibi Aliağaspor FK, ilk dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı. Rakip sahada baskı kurmaya çalışan sarı siyahlılar oyunu da rakip sahaya yıktı.

Maçtan dakikalar

Dk. 26’da sol kanattan çizgiye kadar inen Doğacan Diker’in ortasında kaleci Berkay topu istediği gibi kontrol edemeyince fırsatçılığını konuşturan Birol Öztürk, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Dk. 44’te sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Bolvadin Belediye Spor’da topun başına Kamil Yüksel geçti. Kamil Yüksel’in sol ayağı ile yaptığı ortaya ceza alanı içerisinde kafayla dokunan Hakan Toker’in vuruşu arka direkte ağlarla buluştu. Skoru eşitleyen gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

Dk. 56’da Uğur Karakoç’un sağ kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya altı pas içerisinde dokunan ilk golün sahibi Birol Öztürk, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. (2-1) Karşılaşmada başka gol olmayınca Aliağaspor FK sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

“Aliağa’mıza ve İzmir’imize güzel bir stadyum kazandırmış olacağız”

Karşılaşma sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yenilenen Aliağa Şehir Stadı ve kazanılan Bolvadin Belediye Spor maçı hakkında görüşlerini paylaştı. Stat yenileme çalışmalarına yaklaşık altı ay önce başlandığını belirten Başkan Serkan Acar, “Statta zeminin yanı sıra sosyal yaşam alanları yenilendi. 900 kişilik ilave tribünler yaparak stadımızın ilk etabını tamamladık. Karşı tarafa da yaklaşık iki bin kişilik tribün yapılacak. Aliağa’mıza ve İzmir’imize güzel bir stadyum kazandırmış olacağız” dedi.

“Aliağa’yı hep birlikte daha iyi seviyelere getireceğiz”

Amatör spor kulüplerinin zor koşullarda ayakta kaldığını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Belediye olarak elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sadece belediyenin değil tüm Aliağalıların kulübe sahip çıkması gerekiyor. Çok şanslıyız ki çok iyi bir başkanımız, yönetimiz ve taraftarımız var. Aliağalılar futbolu çok seviyor. Aliağa’yı hep birlikte daha iyi seviyelere getireceğiz. Bunun için de tesisleşme ve altyapı çok önemli” diye konuştu.

“Bu ligi değiştireceğiz”

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ise, “Kalabalık bir taraftar grubumuz var. Bu maçla birlikte iyi maçlar çıkartmayı temenni ediyorum. Tüm maçlarımızı kazanarak bu ligi değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Aliağaspor FK 2 - 1 Bolvadin Belediye Spor

Hakemler: Cihan Yurdagül, Ertuğrul Duran, Ceylan Kavsara, Şeyda Haşlak

Stat: Aliağa Şehir Stadı

Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Akın Alkan, Agah Oktay Yılmaz, Doğacan Diker, Gökhan Sipki, Uğur Karakoç (Dk. 75 Selim Kartal), Rıza Bulut(Dk. 56 Muzaffer Özcanlı), Coşkun Kılıç, Berk Baran, Birol Öztürk (Dk. 86 Caner Şen), Arda Saltan

Bolvadin Belediye Spor: Berkay Veli Coşkun, Hakan Toker, Kamil Yüksel, Ömerül Faruk İşler, Fatih Yılmazlar, Muhammed Emin Balcı, Emre Can Zorlu, Muammer Ali Selçuk (Dk. 59 Davut Başer), Ömer Polat (Dk. 85 Basri Taha Besen), Emrah Sunay, Yusuf Çiçek (Dk. 45 Aykut Yeşilyayla)

Goller: Dk. 26-56 Birol Öztürk (Aliağaspor FK) - Dk. 44 Hakan Toker (Bolvadin Belediye Spor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Agah Oktay Yılmaz, Dk. 90 Selim Kartal, (Aliağaspor FK) - Dk. 10 Muammer Ali Selçuk, Dk. 70 Ünsal Yaşar, Dk. 71 Muhammed Emin Balcı (Bolvadin Belediye Spor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Coşkun Kılıç (Aliağaspor FK)

