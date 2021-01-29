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Aliağaspor FK, hazırlıklara ara vermiyor

29.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) başlatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) haber bekleyen Aliağaspor FK, teknik sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.BAL’da şampiyonluğu ardından ise profesyonel ligleri hedefleyen Aliağaspor FK, Aliağa Atatürk Stadında bir araya gelerek pas çalışması ve yarım sahada taktik maçla günü tamamladı.

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) başlatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) haber bekleyen Aliağaspor FK, teknik sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
BAL’da şampiyonluğu ardından ise profesyonel ligleri hedefleyen Aliağaspor FK, Aliağa Atatürk Stadında bir araya gelerek pas çalışması ve yarım sahada taktik maçla günü tamamladı. Çalışmalara yaklaşık 5 aydır devam ettiklerini belirten savunma oyuncusu Semih Durmuş, “Bu konuda kendimizi avantajlı görüyorum. Diğer takımlar henüz toplanmamışken biz her gün antrenman yapıyoruz. Tahmin ediyorum ki maçlarımızın başlamasına 1 ay kaldı. Takım olarak kendimizi lige hazır olarak görüyorum” dedi. Haftanın beş günü antrenman yaptıklarını ifade eden orta saha oyuncusu Enes Bakal, “Bazen sahada bazen de salonda çalışıyoruz. Teknik ekibimiz bizi çok iyi hazırlıyor. Artık sadece ligin başlamasını bekliyoruz” diye konuştu. Lige hırslı bir şekilde hazırlandıklarının altını çizen sol bek oyuncusu Zihni Aydın ise, “Futbolcular olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek Aliağaspor FK’yı profesyonel liglere taşıyacağız” sözlerine yer verdi.

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