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Aliağaspor FK, Manisa deplasmanından puansız döndü

İZMİR HABERLERİ  | 10.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor ile İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 17.

Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor ile İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 17. haftasında, Manisa Tevfik Lav Spor Tesislerinde karşı karşıya geldi. Aliağaspor FK, zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada 15. dakikada Uğur Karakoç’un attığı golle 1-0 öne geçse de sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Aliağaspor FK oyuncusu Gökhan Sipki, karşılaşmanın 47. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı karttan oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Deplasmandan puansız dönen sarı siyahlılar 33 puanda kalarak puan tablosunda 4’üncü sıraya geriledi. Zirveyle fark ise 14’e çıktı. Manisa Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Tayfun Güz, Önder Demir, Ömer Faruk Şahin, Yunus Aytekin Atabek hakem dörtlüsü yönetti. Aliağalı taraftarlar her maçta olduğu gibi bu maçta da 90 dakika boyunca yaptıkları coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal karşılaşmayı tribünden takip etti.
Maçtan dakikalar
Dk. 15’te defans arkasına atılan topa çok iyi hareketlenen konuk ekip oyuncusu Uğur Karakoç, sağ taraftan topla birlikte ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur Karakoç’un sağ çaprazdan yaptığı sert şutta top üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu. (0-1) Dk. 17’de ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hasan Tokgöz geçti. Hasan Tokgöz’ün şutu yan direğe çarparak auta çıktı. Dk. 37’de kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıkta topla buluşan ev sahibinin orta saha oyuncusu Anıl Demir, şut açısını bulur bulmaz yaptığı vuruşta topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. (1-1) Dk. 70’te Uğurcan Köse’nin sağ taraftan yerden sert yaptığı ortaya arka direkte dokunan Avdullah Berkay Velivar, ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi. Dk. 87’de sağ kanattan ceza alanı içerisine giren Uğurcan Köse, yerden sert ve düzgün bir vuruş yaparak farkı 3’e çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Yunusemre Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Yunusemre Belediyespor 3 - 1 Aliağaspor FK
Hakemler: Tayfun Güz, Önder Demir, Ömer Faruk Şahin, Yunus Aytekin Atabek
Stat: Tevfik Lav Spor Tesisleri
Yunusemre Belediyespor: Mustafa Berk Karahan, Semih Saltık, Salih Kılavuz, Serhat Cengiz, Ferhat Ertukuş, Lütfü Berk Üren, Aykut Eren (Dk. 87 Ekrem Solak), Avdullah Berkay Velivar (Dk. 70 Serhat Çetin), Anıl Demir, Uğurcan Köse, Hasan Tokgöz (Dk. 78 Harun Şanlı)
Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Akın Alkan, Agah Oktay Yılmaz, Doğacan Diker (Dk. 90 Osman Buğra Uysal), Gökhan Sipki, Uğur Karakoç, Rıza Bulut (Dk. 90 Süleyman Karaali Tekden), Coşkun Bulut, Berk Baran, Birol Öztürk (Dk. 73 Selim Kartal), Arda Saltan
Goller: Dk. 37 Anıl Demir, Dk. 70 Avdullah Berkay Velivar, Dk. 87 Uğurcan Köse (Yunusemre Belediyespor) -Dk. 15 Uğur Karakoç (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 11 Aykut Eren, Dk. 31 Uğurcan Köse, Dk. 43 Lütfü Berk Üren (Yunusemre Belediyespor) - Dk. 16 Gökhan Sipki, Dk. 45 Uğur Karakoç, Dk. 77 Doğacan Diker (Aliağaspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 47 Gökhan Sipki (Aliağaspor FK)

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