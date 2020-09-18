YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağaspor salonda pilates çalıştı

Aliağaspor salonda pilates çalıştı

İZMİR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan İzmir temsilcisi Aliağaspor, çalışmalarını Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.Aliağaspor, Aliağa Gençlik Merkezi Pilates Eğitmeni Gülhan Ceren eşliğinde iki grup halinde esnetme, açma germe ve daha sonrasında ise pilates çalıştı.

Aliağaspor salonda pilates çalıştı

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan İzmir temsilcisi Aliağaspor, çalışmalarını Aliağa Gençlik Merkezi Fitness Salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Aliağaspor, Aliağa Gençlik Merkezi Pilates Eğitmeni Gülhan Ceren eşliğinde iki grup halinde esnetme, açma germe ve daha sonrasında ise pilates çalıştı. Birer saat olarak planlanan çalışma programında futbolcuların keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aliağaspor Sportif Direktörü Burak Akyıldız, “Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ın kente kazandırmış olduğu Aliağa Gençlik Merkezinde sabahları kuvvet antrenmanları gerçekleştiriyoruz. Çok güzel ve donanımlı bir tesise sahibiz. Başkanımız Sayın Serkan Acar’a bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Futbolcular için farklı bir antrenman programı hazırladıklarını da ifade eden Akyıldız, Futbolcularımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için pilates çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonundan liglerin başlama tarihi ile ilgili açıklama beklediklerinin de altını çizen Akyıldız, federasyonun vereceği güzel bir kararla takım olarak daha da keyifleneceklerini söyledi.

Aliağaspor salonda pilates çalıştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

İzmir Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
13:11
İkindi
16:39
Akşam
19:23
Yatsı
20:39

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
EÜ, ilk 200’den öğrenci aldı
EÜ, ilk 200’den öğrenci aldı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.