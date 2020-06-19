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Alibaba caddesinde kaldırım ve ışıklar yenileniyor

SİVAS HABERLERİ  | 19.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Alibaba Caddesinden Çayboyu Caddesi Aşık Ruhsati Parkına kadar kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladı.Cadde ve sokakları bordür, kaldırım ve kilit parke taşlarıyla nakış gibi işleyen belediye ekipleri caddenin aydınlatılması için de yoğun mesai harcıyor.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Alibaba Caddesinden Çayboyu Caddesi Aşık Ruhsati Parkına kadar kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladı.
Cadde ve sokakları bordür, kaldırım ve kilit parke taşlarıyla nakış gibi işleyen belediye ekipleri caddenin aydınlatılması için de yoğun mesai harcıyor. Sivas Belediyesi çağdaş ulaşılabilir ve ulaştıran bir belediyecilik anlayışıyla Sultanşehri güzelleştirmeye devam ediyor. Gökçebostan Mahallesinde eskiyen, çöken ve kırılan kaldırımlarla ilgili Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatlarıyla çalışmalara başlayan ekipler ayrıca engelli vatandaşlarımız içinde cadde de büyük eksiklik olarak görülen kılavuz yol uygulamasını da hayata geçiriyor.

Engelli vatandaşa kolaylık sağlayacak
Gökçebostan Mahalle Muhtarı Fatih Temel “Öncelikle başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Caddemiz tamamlanınca mahallemize yakışır bir cadde olacak. Mavi köşeden Aşık Ruhsati Parkına kadar yapılacak çalışmayı gerçekten mahalle sakinlerimiz çok istiyordu. Yıllarca bu caddemizde bir çalışma yapılmadı. Özellikle engelli mahalle sakinlerimiz için kaldırımlarda kılavuz yolu isteniyordu. Onlara büyük kolaylık sağlayacak kılavuz yolumuzda yapılıyor. Bazı aydınlatmalarımız da sorunlar vardı şimdi hepsi yenileniyor. Mahallemize değer katacak yol, kaldırım ve aydınlatma çalışması Başkanımızın talimatlarıyla yapılıyor. Tabi bu çalışmada emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğümüze, SİBESKİ ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.

Vatandaş çalışmalardan memnun
Gökçebostan Mahalle sakinleri ve Alibaba Caddesi esnafı yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ederek “Caddemizin aydınlatması yetersizdi. Başkanımız Hilmi Bilgin’e konuyu ilettik. Sağ olsun hemen ilgilendi şu anda arkadaşlarımız güzel bir çalışma yapıyor. Esnaf ve mahalle sakinleri olarak bu durumdan çok memnunuz.” dediler.

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