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Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor

03.04.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor.

Sultangazi’de İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin yanında bulunan dereden akan kirli su, çevreye kötü kokular yayıyor.

Alibeyköy Barajı'na uzanan deredeki su, zaman zaman mavi, yeşil ve siyah renkte akıyor. Sudaki renk değişiminin çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Dere etrafında biriktiği görülen çöpler, çevre sakinlerinin sağlığını da tehdit ediyor.

Mahalle sakinleri, çöplerin toplanması ve derenin ıslahı için yetkililerin çalışma başlatmasını istiyor.

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