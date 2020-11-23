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Alibeyköy Stadı yenilendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.11.2020 16:58 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Alibeyköy Stadı, yenilenerek hizmete açıldı.

Eyüpsultan Alibeyköy Stadı, yenilenerek hizmete açıldı. Stada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onaylı FİFA 1 star belgeli suni çim serildi.
Profesyonel futbolun oynanacağı stadın zemini 10 yıl boyunca sorunsuz kullanılabilecek. Sahanın halısı tamamen değiştirilerek profesyonel futbolcuların oynayabileceği 8 bin 256 metrekarelik çim serimi yapıldı. 55 mm kalınlığında suni çimin üzerine güçlendirmek için 165 ton silis kum ve 99 ton granül serildi. Bu sayede amatör futbol karşılaşmaları daha sağlıklı bir zeminde oynanacak.

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