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Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Dünyanın en çekici atleti seçilen 21 yaşındaki Alman sporcu Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Alman atlet Alica Schmidt, koronavirüs karantinasından bir ay sonra piste geri döndü. Salgın sonrası ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yer almayı ümit eden 21 yaşındaki sporcu, 400 metrede yarışıyor.

718 BİN TAKİPÇİSİ VAR

2017 yılında Almanya takımıyla 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metrede gümüş madalya kazanan Schmidt, geçen yıl ise 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzanmıştı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Alica Schmidt'in Instagram'da 728 bin takipçisi bulunuyor.

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"NEDEN SEÇİLDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Schmidt geçtiğimiz günlerde bir Avustralya dergisi tarafından "Dünyanın en çekici atleti" seçildi. Genç sporcu, bu olayın kendisine sorulması üzerine "Neden bu unvanı aldığımı bilmiyorum. Instagram'da benim kadar takipçisi olmayan ama iyi görünen ve fiziğiyle kendine hayran bırakan birçok kadın var. Ben sadece rekabetçi bir sporcuyum" ifadelerini kullandı.

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"PİSTE ÇIKABİLDİĞİM ÇOK MUTLUYUM"

Alman hükumetinin koronavirüs kurallarını gevşetmesinin ardından antrenmanlara geri dönen Schmidt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda tekrar piste çıkabiliyorum. Bu kararı verebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Geçen ay her şeyi tek başıma yaptım. Doğa, eğitim seansı için kötü olmasa da tekrar piste çıkabildiğim için çok mutluyum" yazdı.


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