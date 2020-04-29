YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Alifakı Camii’nin minaresi yenilendi

Alifakı Camii’nin minaresi yenilendi

MANİSA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkımı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Alifakı Camii’nin minaresi, yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.Ocak ayında deprem afetiyle sarsılan Kırkağaç ilçe merkezi ve mahallelerinde çok sayıda yapı hasar görmüştü.

Alifakı Camii’nin minaresi yenilendi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkımı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Alifakı Camii’nin minaresi, yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.
Ocak ayında deprem afetiyle sarsılan Kırkağaç ilçe merkezi ve mahallelerinde çok sayıda yapı hasar görmüştü. Zarar gören yapılardan biri de Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camii’nin minaresi oldu. Depremde ağır hasar gören ve risk taşıyan caminin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılması için geçtiğimiz aylarda talimat verdi. Başkan Ergün’ün talimatının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni minarenin yapımını tamamladı.

Yeni minareyle eski görkem
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla minarenin yapımına başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Minarede, inşaat çalışmalarımız tamamlandı. 32 metre yüksekliğindeki yeni minare, camimize eski görkemini kazandırdı” dedi. Alifakı Mahallesi sakinleri de, minarenin yapılması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Alifakı Camii’nin minaresi yenilendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Manisa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

Televizyonları olmadığı için EBA’yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.