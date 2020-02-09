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Alikanlılar’da Alper dönemi

MALATYA HABERLERİ  | 09.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği yeni yönetim kurulunu seçmek için toplandı.

Alikanlılar’da Alper dönemi

İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği yeni yönetim kurulunu seçmek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda Erkan Alper dernek başkanı seçildi.
İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Dernek binasında yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda derneğin yeni yönetim kurulu, yapılan seçimle belirlendi. Oylama sonucunda, Erkan Alper, İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin başkanı seçildi. Dernek başkanı Erkan Alper bütün üyelere teşekkür ederek, birlik beraberliği sürdüreceklerini vurguladı.
İstanbul Malatya Alikanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
“Dernek Başkanı Erkan Alper . Yönetim Kurulu Üyeleri: Haci Altaş, Murat Aksaç, Mehmet Altunay
Hikmet Sert, Abuzer Altun, Yusuf Başıbüyük ,Yusuf Toprak ,İbrahim Karaca ve Nihat Arkın.”

Alikanlılar’da Alper dönemi

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