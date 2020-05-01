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Alim Gerçel’den ’3 Mayıs Türkçüler Günü’ açıklaması

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "3 Mayıs Türkçüler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gerçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:"3 Mayıs, Atatürk’ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin, dinamitlerinin elinde patlatıldığı günüdür.

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "3 Mayıs Türkçüler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gerçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"3 Mayıs, Atatürk’ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin, dinamitlerinin elinde patlatıldığı günüdür. 3 Mayıs Türk milletine sevdalı Türkçüler tarafından gayr-ı milli unsurlara dönemin iktidar sürecini elinde tutanların kendi eliyle hayat hakkı tanıması karşısında, en sert ve anlamlı duruş günüdür. 3 Mayıs başlangıçta 23 kişi çilesiyle şekillenmiştir. 3 Mayıs Çilesi bir Türklük çınarının tohumunu yeşertmiştir. Her çile sonrası olgunlaşarak büyüyen bu tohum, her 3 Mayıs’ta “3 Mayıs Türkçüler Günü” nün anlam ve önemini tüm gerçekleri ile yürek ve beyinlerimize kazıyarak sevdalarımızla,
ülkülerimizle Türkçüleri aynı coşkuyla bir araya getirecektir. 3 Mayıs’ı Türk milleti ve Türkçüler unutmayacaktır, unutturmayacaktır. Bu vesile ile Türklük âleminin ve Türkçülerin, “3 Mayıs Türkçüler Gününü” bir bayram havasında kutluyor, şu anda çektiğimiz doğal virüs çilesi sonrasında da yeni bir tohumun yeşermesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu veciz ifadesinde belirttiği gibi: “ Taş kırılır, tunc erir, ama Türklük ebedidir.”

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Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:33
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:37
Yatsı
21:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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