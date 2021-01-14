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‘Alimler Merkezi Kayseri’ kitabı çıktı

14.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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‘Alimler Merkezi Kayseri’ kitabı çıktı

Makarr-ı Ulema olarak bilinen Kayseri’de geçmişten günümüze, yetişmiş ve bu kente değer katmış 130 civarında alimin biyografisini konu alan çalışma, Alimler Merkezi Kayseri adıyla Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından kitaplaştırıldı.Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç.

Makarr-ı Ulema olarak bilinen Kayseri’de geçmişten günümüze, yetişmiş ve bu kente değer katmış 130 civarında alimin biyografisini konu alan çalışma, Alimler Merkezi Kayseri adıyla Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından kitaplaştırıldı.
Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Işık’ın hazırladığı bu eserde, 130 alimin hayat hikayesinin yanı sıra, geçmişten günümüze Kayseri’de faaliyet yürütmüş medreseler ve kütüphanelerle ilgili de bilgi veriliyor.
Kitabı kentimize kazandırmaktan onur duyduklarını belirten Kayseri İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya kitabın takdim bölümünde bu eseri yayınlama amaçlarını şu şekilde özetliyor:
“Yaklaşık 40 yıldır, Kayseri kenti yerelinde, İslâmi değer ve düşünce ekseninde faaliyetlerini yürüten İlim Hikmet Vakfı, bu toprakların müslümanlaşmasından bu güne kadar ortaya konmuş bulunan İslamî birikimi en büyük sermaye olarak bilir. Bu sermayenin ortaya çıkmasına ve oluşumuna katkı sağlayan, alimler, mütefekkirler, hocalar vs. İslam’a hizmet noktasında katkı sağlayan örnek şahsiyetler, yolumuzu aydınlatan önemli işaret taşlarıdır. Yaşadıkları devir ve dönem dikkati nazara alındığında, ortaya konan çabalar, eksiğiyle fazlasıyla kritize edilerek, rafine edilerek günümüze aktarılmalı, hatta geleceğe taşınmalıdır. İlim ve Hikmet’i arama gayret ve çabasında olan Vakfımız, geçmişten geleceğe köprü oluşturacak değerleri ortaya çıkarma ve kayıt altına almak maksadıyla geçtiğimiz yıllarda, üç farklı günde altı oturumlu, Kayseri’de İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu düzenlemiş ve bu sempozyumda sunumlarda bulunan otuza yakın birbirinden değerli konuşmacıların sunumlarını, aynı isimle kitaplaştırmıştır.”

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