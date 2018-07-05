Alina Boz, Beşiktaş'ın yeni sezon forma tanıtımında rol aldı

Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında Rusya Moskova’da dünyaya gelmişti. Alina Boz’un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk’dür.

Alina Boz kimdir?

1 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Moskova’da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya’da yaşadı.

2 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul’a geldiler. İlkokula İstanbul’da başladı. Türkçe’yi de geldikten sonra öğrendi.

3 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Türkiye’ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı.

4 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi.

5 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Dizide Hakan Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Yeliz Şar, Tuluğ Çizgen, Sezai Aydın, Çağlar Çorumlu ile beraber rol almıştır.

6 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol alan Alina Boz bir çok reklam filminde yer almıştır.

7 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Televizyon dünyasında adını duyurmasını sağlayan ilk rolü Paramparça dizisinde oynadığı Hazal karakteridir. Star TV’de yayınlanan ve popüler dizilerden biri haline gelen Paramparça’da Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi isimlerle beraber rol almıştır.

8 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... 2017 yılına gelindiğinde Emre Kınay ve Sibel Can ile başrolü paylaştığı Sevdanın Bahçesi dizisinde rol almıştır. Büyük umutlarla başlayan Kanal D’nin dizisi Sevdanın Bahçesi kısa ömürlü olmuş ve 4 bölüm sonra final yapmak zorunda kalmıştır.

9 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Dizisinin final yapmasından kısa bir süre sonra yeni bir dizi ile karşımızda olacak olan Alina Boz ekranların sevilen yapımlarından birine transfer olmuştur.

10 / 11 Alina Boz'a dair bilinmeyenlar... Alina Boz, Vatanım Sensin dizisi 36. bölümünde seyirci karşısına çıkacaktır. Genç oyuncu Alina Boz’un sevilen dizide hangi rolde olacağı ise, merakla bekleniyor.