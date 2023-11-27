Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları ortaya çıktı! Somer Şef'ten büyük jest

Ünlü oyuncu Alina Boz ve iş insanı Umut Evirgen'nin düğün tarihine sayılı günler kaldı. MasterChef'in ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan çifte büyük bir sürpriz geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2 Aralık Cumartesi günü 5 aylık ilişkilerini nikah masasına taşıyacak olan çiftin düğün detayları da netleşti.

Beraberlikleri magazin gündemine bomba gibi düşen Alina Boz ile Umut Evirgen çifti 2 Aralık Cumartesi günü 5 aylık ilişkilerini nikah masasına taşıyor. İkilinin geçen yaz başlayan sürpriz beraberliği cumartesi günü nikah masasına taşınacak. Nikaha ait detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Gelen haberlere göre nikah aile arasında kıyılacak.

DÜĞÜNE ÖZEL MENÜ

90 kişilik düğün sonrası Umut Evirgen’in mekanında after parti yapılacak. Gelinlik ve yüzüğü Paris‘ten alan çiftin düğün yemeklerini de özel bir isim yapacak. Somer Sivrioğlu aynı zamanda ortağı olan Umut Evirgen‘e jest yapacak ve düğüne özel bir menü hazırlayacak.

Henüz nikah şahitlerine karar vermeyen çift Paris tatilinden döndükten sonra bir organizasyon şirketiyle anlaştı ve davetli listesini belirledi. Sade bir davetiye hazırlatan çiftin şahitlerini arkadaşları arasından seçeceği öğrenildi.

Umut Evirgen’in babası iş insanı Kemal Evirgen ile annesi Ahu Evirgen‘in müstakbel gelinleri Alina Boz’u çok sevdiği ve bir an önce evlenmelerini istediği de konuşuluyor. Alina Boz’un evlendikten sonra setlere dönüp dönmeyeceği de merak konusu olmuştu.

Daha önce yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan ünlü oyuncunun hoşuna giden bir dizi ya da filmde oynamayı çok istediği, Umut Evirgen'in de müstakbel eşine destek verdiği öğrenildi.







