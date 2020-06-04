YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Alışveriş merkezinde tedbirler üst düzey

Alışveriş merkezinde tedbirler üst düzey

BİLECİK HABERLERİ  | 04.06.2020 18:24 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren alışveriş merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle süt düzey önlemler alınarak, hizmet vermeye başladı.Bozüyük ilçe Kaymakamı Hasan Yaman ve beraberindekiler Eskişehir-Bozüyük karayolu üzerinde bulunan ve günde binlerce kişinin geldiği bir alışveriş merkezini ziyaret etti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren alışveriş merkezinde Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle süt düzey önlemler alınarak, hizmet vermeye başladı.
Bozüyük ilçe Kaymakamı Hasan Yaman ve beraberindekiler Eskişehir-Bozüyük karayolu üzerinde bulunan ve günde binlerce kişinin geldiği bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Burada açık olan işletmelere gezen Kaymakam Yaman, çalışanlara alınacak tedbirler hakkında bilgi vererek kolaylıklar diledi. Olası ikinci bir salgına karşı çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında da bulunan Kaymakam Yaman, maske takmayı ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Milletvekili Dülger’den bekçilere destek

Milletvekili Dülger’den bekçilere destek

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
17:01
Akşam
20:32
Yatsı
22:17

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.