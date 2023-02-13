Alışveriş nasıl yazılır? Alışveriş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Alışveriş sözcüğü iki fiil soylu kelimenin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Alışveriş merkezleri ve son zamanlarda alışverişe duyulan ilgiden dolayı sıkça kullanılır ve duyulur. Bu nedenle nasıl yazılması gerektiği de araştırılır. Yazılı olarak iletişim kurmanın oldukça yaygın olduğu günümüzde kaliteli bir iletişim kurabilmek için kelimelerin doğru yazılışlarının bilinmesi gerekir.

Alışveriş nasıl yazılır?

Alışveriş en basit anlamıyla alım ve satım işlemine denir. Bir hizmeti veya malı para karşılığında alma ya da satma işlemine alışveriş adı verilir. İki ayrı kelimeden oluşan bir kelime olduğundan dolayı alışveriş kelimesinin yazımında bazı hatalar yapılabilir. Özellikle "Alışveriş ayrı mı yazılır?" sorusu birçok insan tarafından merak edilir. Nasıl yazılması gerektiği Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunur. Alışveriş sözcüğünün doğru bir şekilde yazımı birleşik olmasıdır. Alışveriş TDK kuralları incelendiği zaman birleşik yazıldığı görülür.

Alışveriş bitişik mi yazılır?

Hem yazım yanlışı yapmamak hem de kaliteli bir iletişim kurabilmek için kelimelerin doğru yazımları araştırılmalı ve öğrenilmelidir. Dil bilgisi kurallarına göre bazı istisnalar dışında birleşik olan isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı bir şekilde yazılır. Bu kural göz önünde bulundurulduğu zaman alışveriş kelimesi birleşik bir kelime olduğundan dolayı bitişik yazılması gerekir. Almak ve vermek fiilleri aynı zaman pek çok deyimde de geçer. Alışveriş yazımı doğru bir şekilde yazılmak isteniyorsa bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Alışveriş kelimesi "alış veriş" şeklinde yazılırsa hatalı bir şekilde yazılmış olur. Alışveriş doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: