Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi

Ürünleri için Türk Patent Enstitüsüne patent ve faydalı model başvurularını yapan firmanın dezenfektan çözümleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Firma, yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından marketler için alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi, iş yerleri ve kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik olarak da modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli geliştirdi.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde fabrikalar için proje bazlı üretim yapan Barat Endüstri, salgının ardından sanitasyon çözümleriyle ilgili talepleri karşılamak için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli ile alışveriş poşeti dezenfektan cihazı üretti.

Salgın nedeniyle projelerde yavaşlama olduğunu dile getiren Arat, hem bu dönemi boş geçirmemek adına hem de müşterilerden gelen talepler doğrultusunda dezenfektan sistemleriyle ilgili Ar-Ge çalışması başlattıklarını anlattı.

Arat, yaklaşık 1,5 ay süren çalışmaların sonunda firmalar ve kamu kurumları için akılcı ve ekonomik ürünler geliştirdiklerini anlatarak, "Şu an bunun meyvelerini topluyoruz. Amacımız, bu olağanüstü dönemde mevcut istihdamı korumak ve taleplerin kapasitenin üzerine çıkmasıyla çalışan sayımızı artırmak." dedi.

- "Yüze, ağza ve burna temasın önüne geçtik"

Tasarladıkları modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli hakkında bilgi veren Arat, ürünün omuz hizasında dezenfektan püskürttüğünü, yüze, ağza ve burna temasın önüne geçtiklerini kaydetti.

Arat, cihazların ayakkabıların altı da dahil olmak üzere komple hijyen sağladığını vurgulayarak, "Tasarladığımız modüler dezenfektan ünitesi pratikliği, kolay kurulumu, çok az yer kaplayan ergonomisi, ekonomik ve de güvenli olmasıyla tercih ediliyor. Büyük dezenfektan tankı ortalama 2 bin 500 kişiye kadar dezenfeksiyon işlemi yapılmasına olanak tanıyor. Kalabalık iş yerleri, kamu binaları, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerler için kullanıma uygundur." ifadelerini kullandı.