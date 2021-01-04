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Alışveriş poşetlerini taşırken çantasını çaldırdı

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 22:22 | Son Güncelleme

Aydın merkez Efeler ilçesinde marketten dönen kadın, alışveriş poşetlerini taşırken içerisinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasını çaldırdı.Olay, Orta Mahalle 213 Sokakta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Alışveriş poşetlerini taşırken çantasını çaldırdı

Aydın merkez Efeler ilçesinde marketten dönen kadın, alışveriş poşetlerini taşırken içerisinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasını çaldırdı.

Olay, Orta Mahalle 213 Sokakta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. isimli kadın 09 ABA 357 plakalı ticari otomobili ile evinin önüne geldi. Marketten aldığı malzemelerin bulunduğu alışveriş poşetlerini evine taşımak isteyen M.Ş. çantasını ve poşetlerinin bir kısmını apartmanın önündeki kaldırıma bıraktı. Diğer poşetleri almak için karşı kaldırım üzerindeki arabasına giden M.Ş. dönüşte çantasının poşetlerin yanında olmadığını fark etti. M.Ş. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının beyanı üzerine çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, içerisinde bir miktar para, cüzdan, kimlik, kredi kartı ve cep telefonunun olduğu öğrenilen çantayı bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alışveriş poşetlerini taşırken çantasını çaldırdı

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